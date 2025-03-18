Ситуация на некоторых участках является сложной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россияне активно штурмуют Запорожское направление

Россияне с начала марта делают попытки прорвать линию Пятихатки – Малые Щербаки.

В первых числах марта 108 ДШП России после пополнения начал штурмовые действия на позиции Сил Обороны в районе Малых Щербаков, но из-за плохого взаимодействия нашего подразделения, который там стоит, было трудно понять куда и на сколько продвинулся враг,

– рассказали аналитики DeepState.

Позже появилась информация о штурмовых действиях этого российского подразделения на Пятихатки. Были опубликованы кадры, на которых видно зачистку юго-восточной окраины села.

Штурмовые действия и попытки россиян до сих пор продолжаются.

Сейчас врага фиксировали также и в районе Степного. Там он пытается выйти и закрепиться на автодороге.

ВСУ сдерживают его артиллерией и другими средствами огневого поражения, но оккупантам таки удалось приблизиться к трассе.

"Продолжаются атаки малых пехотных групп и на Малые Щербаки, но ситуация там уточняется. Известно, что с юга села враг имел успех и закрепляется в посадках. Бои продолжаются", – добавили аналитики.

Что говорят в Запорожской ОВА о ситуации на фронте

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона подтвердил, что за последние полтора месяца россияне начали более активно себя вести на Запорожской линии фронта.

Ситуация на некоторых участках является сложной.

Если врагу удалось что-то занять, то это чисто квадратные метры почвы, точно не населенные пункты. Но на сегодня никакого подтверждения, что враг занял эти населенные пункты нет и не будет,

– сказал Федоров.

Он добавил, что населенные пункты Степное, Щербаки и Малые Щербаки являются серой зоной уже три года. Там почти не осталось домов, ведь все находится под постоянным вражеским огнем.