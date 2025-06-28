Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что враг пытается атаковать по всей линии боевого соприкосновения. Говорится о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях. Оккупанты постоянно стягивают туда свои войска и технику.

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Положение россиян на южном фронте

Андрей Ткачук отметил, что вблизи временно оккупированного Токмака в Запорожской области нарушена логистика железнодорожного пути. Врагу приходится применять другие методы перемещения, в частности обычный транспорт.

"На самом деле по Запорожью я имею довольно осторожный оптимизм. Так как были проведены очень хорошие действия, был стабилизирован отрезок от Новоандреевки до Каменского", – сказал он.

Какая ситуация на Запорожском направлении: карта

По словам офицера ВСУ, все благодаря взаимодействию украинских военных, в частности подразделения активных действий Главного управления разведки за последнее время уничтожили около 1000 россиян и взяли значительное количество в плен.

Важно! Украинская разведка 22 июня 2025 года успешно уничтожила железнодорожные цистерны с топливом российских оккупантов во временно оккупированной части Запорожской области. Над местом удара поднимались густые столбы дыма, что свидетельствует о значительных потерях врага в топливных ресурсах.

Кроме того, Силам обороны удается успешно работать и на территории временно оккупированных регионов. Говорится о ликвидации гауляйтеров, уничтожение некоторых складов и пунктов дислокации россиян.

Я чувствую, что на южном направлении мы можем перехватить инициативу. Конечно, это все не просто так, но я уверен, что перспективы есть. Однако враг направляет туда живую силу и технику. Очевидно, что он не будет давать просто так нам возможность действовать,

– отметил Андрей Ткачук.

Несмотря на все, на Запорожском направлении есть положительные сигналы, ведь, по его словам, Силам обороны удалось вернуть там контроль над небом.