Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що ворог намагається атакувати по всій лінії бойового зіткнення. Мовиться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську та Сумську області. Окупанти постійно стягують туди свої війська та техніку.

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Становище росіян на південному фронті

Андрій Ткачук зауважив, що поблизу тимчасово окупованого Токмака у Запорізькій області порушена логістика залізничного шляху. Ворогу доводиться застосовувати інші методи переміщення, зокрема звичайний транспорт.

"Насправді по Запоріжжю я маю доволі обережний оптимізм. Позаяк були проведені дуже хороші дії, було стабілізовано відтинок від Новоандріївки до Кам'янського", – сказав він.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: карта

За словами офіцера ЗСУ, все завдяки взаємодії українських військових, зокрема підрозділи активних дій Головного управління розвідки за останній час знищили близько 1000 росіян та взяли значну кількість у полон.

Важливо! Українська розвідка 22 червня 2025 року успішно знищила залізничні цистерни з паливом російських окупантів у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Над місцем удару здіймалися густі стовпи диму, що свідчить про значні втрати ворога в паливних ресурсах.

Крім того, Силам оборони вдається успішно працювати й на території тимчасово окупованих регіонів. Мовиться про ліквідацію гауляйтерів, знищення деяких складів і пунктів дислокації росіян.

Я відчуваю, що на південному напрямку ми можемо перехопити ініціативу. Звісно, це все не просто так, але я впевнений, що перспективи є. Проте ворог скеровує туди живу силу та техніку. Очевидно, що він не даватиме просто так нам можливість діяти,

– зауважив Андрій Ткачук.

Попри все, на Запорізькому напрямку є позитивні сигнали, адже, за його словами, Силам оборони вдалось повернути там контроль над небом.