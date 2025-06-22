Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая ліквідували в окупованому Бердянську, – ГУР

Як ГУР відпрацювало по цистернах з пальним ворога

Українські розвідники зазначили, що 22 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв'язку Next успішно атакували "товарняк" російських загарбників.

Унаслідок цього було спалено цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.

Черговий вдалий гуркіт, забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвідки, відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ,

– написали у розвідці.

Там також підкреслили, що чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес.

Наслідки від знищення українською розвідку цистерн з пальним окупантів / Відео ГУР МО

До слова, раніше джерела 24 Каналу розповіли, що агенти ГУР здійснили атаку на промислову електропідстанцію в Кенігсберзі, який росіяни називають Калінінградом. Внаслідок цих дій вдалося зупинити постачання електроенергії до об'єктів російського ВПК та ЗС Росії.