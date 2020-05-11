Ситуация непростая: Кличко пригрозил ввести строгий карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко 11 мая предупредил о вероятности усиления карантина в столице. Это произойдет если динамика заболеваемости коронавирусом и дальше будет расти.

За його словами будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до "інфекційного вибуху". Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

Актуально COVID-19 у Києві: столиця лідирує за кількістю нових випадків захворювання

Ситуація, насправді, непроста. Особливо напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. Можливо доведеться запроваджувати більш суворий карантин,

– попередив мер Києва.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Києві

За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 66 людей, серед них шестеро медиків.

Загалом у столиці України зафіксували 1 871 випадок зараження коронавірусом. За цим показником Київ перебуває на другому місці по захворюваності, але перший за кількістю виявлених випадків за останню добу.

За останню добу у Києві на COVID-19 захворіли:

32 жінки віком від 27 до 79 років.

29 чоловіків віком від 28 до 84 років.

дві дівчинки віком 1 і 3 років і троє хлопчиків віком 4, 12, 16 рокiв.

Останнім часом найбільшу динаміку захворюваності фіксують у Оболонському (+13 за минулу добу), Дарницькому (+12) та Деснянському (+8) районах.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня в Україні підтвердили 15 648 випадків захворювання на коронавірус, з них 408 закінчились летально. 3 288 людей одужали.

Карантин в Україні: головне

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня .

. Однак вже з 11 травня почали діяти деякі послаблення .

. Загалом уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.



Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу