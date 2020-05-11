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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Ситуація непроста: Кличко пригрозив ввести суворіший карантин у Києві

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Посилення карантину в Києві - коронавірус у Києві 11 травня
Віталій Кличко / kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко 11 травня попередив про ймовірність посилення карантину у столиці. Це станеться якщо динаміка захворюваності на коронавірус й далі зростатиме.

За його словами будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до "інфекційного вибуху". Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

Актуально COVID-19 у Києві: столиця лідирує за кількістю нових випадків захворювання

Ситуація, насправді, непроста. Особливо напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. Можливо доведеться запроваджувати більш суворий карантин,
– попередив мер Києва.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Києві

  • За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 66 людей, серед них шестеро медиків.
  • Загалом у столиці України зафіксували 1 871 випадок зараження коронавірусом. За цим показником Київ перебуває на другому місці по захворюваності, але перший за кількістю виявлених випадків за останню добу.

За останню добу у Києві на COVID-19 захворіли:

  • 32 жінки віком від 27 до 79 років.
  • 29 чоловіків віком від 28 до 84 років.
  • дві дівчинки віком 1 і 3 років і троє хлопчиків віком 4, 12, 16 рокiв.
  • Останнім часом найбільшу динаміку захворюваності фіксують у Оболонському (+13 за минулу добу), Дарницькому (+12) та Деснянському (+8) районах.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня в Україні підтвердили 15 648 випадків захворювання на коронавірус, з них 408 закінчились летально. 3 288 людей одужали.

Карантин в Україні: головне

  • Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня.
  • Однак вже з 11 травня почали діяти деякі послаблення.
  • Загалом уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

послаблення карантину
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Віталій Кличко Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 КМДА Новини України
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