После очередных послаблений карантина в Украине резко выросло количество больных COVID-19. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль уверяют, что все из-за того, что люди перестали соблюдать какие-либо ограничения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина отметил, что в течение прошлой недели мы получили новую волну коронавируса, сообщает 24 канал. Загруженность больниц значительно увеличилась. В некоторых областях более 50% койкомест заняты.

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Это очень тревожный сигнал. Это значит, что мы перешли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. Ситуация очень ухудшается,

– добавил Шмыгаль.

Политик заявил, что все медики и эпидемиологи указывают исключительно на единственную причину такой ситуации – люди перестали соблюдать ограничения.

Премьер подчеркнул, что местные власти, чтобы не потерять политические очки, продолжает ослаблять карантин. По словам Дениса Шмыгаля, такие же ограничения и ослабления ввели и другие страны, но потому, что люди соблюдают правила, заболеваемость не растет.

Чтобы не повторить ситуации марта, надо всем вместе соблюдать карантин и те правила, которые существуют в адаптивной модели – маски, дезинфекция и социальная дистанция,

– подчеркнул политик.

Что говорит Зеленский

Владимир Зеленский провел очередное совещание по ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента.

Глава Минздрава Максим Степанов в очередной раз подчеркнул, что при соблюдении мер карантина, разработанных правительством, не может происходить значительного роста количества больных. Степанов пояснил, что ежедневные антирекорды – это следствие нарушения правил.

Владимир Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина,

– сказал Зеленский.

Причины нарушений

В Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние 3 дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин.

Больше всего проблем с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В общем уже наложено штрафов более чем 5 миллионов.