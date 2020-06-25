Після чергових послаблень карантину в Україні різко зросла кількість хворих на COVID-19. Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняють, що все через те, що люди перестали дотримуватись будь-яких обмежень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну наголосив, що упродовж минулого тижня ми отримали нову хвилю коронавірусу, повідомляє 24 канал. Завантаженість лікарень значно збільшилась. У деяких областях понад 50% ліжкомісць зайняті.

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Це дуже тривожний сигнал. Це означає, що ми перейшли у серйозну хвилю захворюваності на коронавірус. Ситуація дуже погрішується,

– додав Шмигаль.

Політик заявив, що усі медики та епідеміологи вказують виключно на єдину причину такої ситуації – люди перестали дотримуватись обмежень.

Прем’єр наголосив, що місцева влада, щоб не втратити політичні бали, продовжує послаблювати карантин. За словами Дениса Шмигаля, такі ж обмеження та послаблення запровадили й інші країни, але через те, що люди дотримуються правил, то захворюваність не зростає.

Щоб не повторити ситуації березня, треба всім разом дотримуватися карантину та тих правил, які існують в адаптивній моделі – маски, дезінфекція і соціальна дистанція,

– наголосив політик.

Що каже Зеленський

Володимир Зеленський провів чергову нараду щодо ситуації з коронавірусом, повідомляє пресслужба президента.

Глава МОЗ Максим Степанов вкотре наголосив, що при дотриманні заходів карантину, розроблених урядом, не може відбуватися значного зростання кількості хворих. Степанов пояснив, що щоденні антирекорди – це наслідок порушення правил.

Володимир Зеленський вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину,

– сказав Зеленський.

Причини порушень

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні 3 дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин.

Найбільше проблем з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 мільйонів.