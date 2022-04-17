Командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неежпапа посетил оборонительные позиции Одесщины. Он проверил организацию боевой службы.

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Неежпапа заверил, что ВМС готовы давать отпор врагу. Позиции развернули так, чтобы можно было нанести разрушительный удар по врагу.

Россия пыталась высадить диверсионные группы с моря и подходила на кораблях к берегам Одесщины, чтобы нанести ракетные удары по мирному населению. Но благодаря нашей артиллерии две морские цели были поражены, а остальные "безаналоговые плавсредства" страны-террориста отогнаны,

– говорится в сообщении.

Захватчики продолжают пытаться обстреливать Одесщину из оккупированного Крыма. К счастью, наши системы ПВО останавливают убийственные планы врага.

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