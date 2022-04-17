Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа відвідав оборонні позиції Одещини. Він перевірив організацію бойової служби.
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Неїжпапа запевнив, що ВМС готові давати відсіч ворогу. Позиції розгорнули так, щоб можна було завдати руйнівного удару по ворогу.
Загарбники й далі намагаються обстрілювати Одещину з окупованого Криму. На щастя, наші системи ППО зупиняють вбивчі плани ворога.
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