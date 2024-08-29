Об этом в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что россияне, подходя к Покровску, будут его "раскатывать", как это делали с Бахмутом, Марьинкой, используя средства дальнего поражения.

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В ВСУ есть 1, 5– 2 недели, чтобы остановить россиян

Свитан отметил, что когда россияне втянутся в уличные бои внутри Покровска, это точно приостановит скорость их продвижения. Он подчеркнул, что недостаточное обеспечение восточного фронта привело к тому, что россияне смогли организовать оперативный прорыв вглубь на 50 километров, однако ширина этого вклинения 15 – 20 км.

Это очень опасно для российских войск, у них могут возникнуть большие проблемы. У ВСУ еще есть 1, 5 – 2 недели для возможности этот прорыв остановить, нанося удары дальнобойными средствами поражения по логистике. Механизмов достаточно, вопрос в том, хватает ли сил и средств для выполнения задач,

– озвучил Свитан.

Вдоль северной границы следует развернуть линию фронта

Военный эксперт отметил, что действия на восточном фронте не коррелируются с действиями в Курщине. Он уверен, что ВСУ нельзя было покидать северное направление, чтобы идти защищать восточное.

Тогда бы россияне двинулись в сторону Сум, Чернигова. У нас 600 километров северной границы между Россией и Украиной были в режиме пограничного контроля. Это направление давно нужно было переводить в режим фронта, создавать соответствующие сооружения там, полосу обеспечения, фортификации,

– озвучил Свитан.

Свитан подчеркнул, что поскольку это ни со стороны Украины, ни со стороны России не делалось в течение 10 лет, поэтому россияне воспользовались этим и в начале мая 2024 года начали наступательные действия в сторону Харьковщины из Белгородской области.

Сейчас у нас большие проблемы в районе Липцев и Волчанска. Чтобы этого не было в дальнейшем, нужно вдоль границы развернуть линию фронта. Сейчас СОУ зашли в Курщину и Белгородщину. Думаю, что так же зайдут и в Брянщину,

– рассказал Свитан.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что со 2 сентября в Покровске закрывают все банки, будут работать только банкоматы. В городе проживает 38000 взрослых и 1900 детей. Население призывают эвакуироваться.