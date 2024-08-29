Силы обороны могут не только вообще перерезать эту трассу, но и двигаться по ней вдоль следующих крупных населенных пунктов. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом предположил, как дальше могут двигаться наши военные.

Смотрите также Каких целей Украина уже достигла в Курской области: в WSJ проанализировали главные "пункты"

Какие задачи могут стоять перед ВСУ на Курщине

Россияне перекрыли трассу Курск– Рыльск из-за атак украинских дронов. Это главный путь поставок для оккупационной армии.

Эта трасса идет из нашего Глухова (Харьковская область– 24 Канал) на Курск. Глухов, Рыльск, Льгов, Курчатов и Курск. В районе Рыльска она подходит к Сейма и дальше идет вдоль этой реки. Поэтому для нас, конечно, важно выйти на эту трассу. Мы можем это сделать со стороны Суджи, что сейчас и делается,

– отметил Роман Свитан.

Трасса Е38, которая ведет в Курск: смотрите на карте

Украинские военные уже подошли к реке Сейм и дальше могут двигаться вдоль дороги Суджа– Рыльск.

Такую же операцию можно сделать и со стороны Глухова. То есть у нас есть минимум два пути выхода на Рыльск. Который выберут– будет зависеть от задач главкома и выделенных сил и средств. Но Рыльск однозначно будет под нашим контролем. Дальше уже будем двигаться вдоль Сейма до Льгова. За ним уже Курчатов, где Курская АЭС,

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Свитана, одной из задач операции на Курщине– это выход на левый берег Сейма, создать некую демилитаризованную зону, "прикрыться" рекой и возводить соответствующие фортификации.

К теме Россияне ограничили въезд в город-спутник Курской АЭС

" В районе Курчатова можно взять под контроль Курскую АЭС. Ее даже не нужно брать под полный контроль, как россияне взяли ЗАЭС. Заходить на нее, может, и не стоит. Но можно отключить энергопотребителей от станции., тогда автоматика переведет ее на холодную остановку, погасит реакторы и АЭС будет стоять холодной до лучших времен", – заметил Свитан.

Таким образом, удастся обесточить российские военные объекты., которых имеется не менее нескольких десятков в этом районе.