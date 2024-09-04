Об этом рассказал в эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что сейчас сложно давать прогноз относительно того, может Украина потерять Покровск или нет, ведь ситуация зависит от многих факторов.

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Враг прорывается к трассе

По словам военного, противник может найти резервы, но и ВСУ так же могут это сделать. Он рассказал, что у российской армии есть цель подойти к трассе Покровск – Константиновка. Хотя ею украинские военные не пользуются очень давно, есть соответствующий приказ относительного этого.

Есть Константиновка, 10 километров на восток от нее – Часов Яр, 12 – 15 километров на юг – Торецк, от Константиновки 25 километров до Покровска, там пролегает трасса, к которой прорывается враг. Ему не очень и Покровск нужен. Те ресурсы, которые есть у противника, позволяют ему мечтать о том, чтобы перерезать логистику, эту трассу,

– отметил Сазонов.

Военнослужащий предположил, что оккупанты хотят отрезать украинское войско в Донецкой области от запорожской группировки ВСУ.

Фронт на Покровском и Торецком направлениях не упал

Сазонов вспомнил события, которые происходили полгода назад вокруг Часового Яра, лелея надежду, что и Покровск выстоит.

"В марте нашу 41 бригаду перебрасывали в Часов Яр из Купянска, мы тогда шутили, что надо сделать больше фото в городе, потому что за неделю можем его потерять. Прошло полгода, враг так и не взял Часов Яр. По Торецку, там противник движется, но мы это называем "2 дома в сутки", то есть это не продвижение, фронт не упал, как и на Покровске", – озвучил Сазонов.

Покровское направление военный назвал самым тяжелым. Для сравнения, возле Часового Яра за сутки может быть от 7 до 12 крупных штурмов, возле Торецка от 10 до 15, на Покровском направлении 50 – 55. И это говорится о масштабных атаках, маленькие боестолкновения, по словам Сазонова, не считаются.

Россияне проходят небольшими группами

Чтобы не стать мишенью для ракет и дронов со стороны ВСУ, российские солдаты двигаются маленькими группами, затем формируют несколько основных и идут в атаку. На Покровское направление враг бросает все свои средства поражения, потому что для него именно это направление является приоритетом.

По словам Сазонова, российское командование хочет отчитываться в Кремле своему руководству хоть о каких-то успехах российской армии. Ведь на Часовом Яру, Лимане, в Запорожской и Херсонской областях успехов у противника нет.

На Покровском направлении есть продвижение, противник пытается из этого выжать максимально, что может и отчитаться об этом в Москве. В том числе чтобы в дальнейшем использовать это на переговорах, если они состоятся. Взять Покровск очень трудно, я сомневаюсь, что российским войскам удастся это сделать,

– подчеркнул Сазонов.

На Покровском направлении враг пытается продвигаться неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидово. Основные же усилия прилагает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Дважды нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбил КАБами Селидово и Мирноград.