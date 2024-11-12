Такое мнение 24 Каналу озвучил основатель БФ "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что большинство боев происходит на Покровско-Кураховском направлении.

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"Враг на Покровско-Кураховском участке фронта сосредоточил большинство своих боеспособных подразделений. Большинство боестолкновений происходит именно на Покровско-Кураховском направлении", – подчеркнул он.

Три важных фактора

Павел Нарожный отметил, что продвижения врага происходят из-за активного действия российской авиации. Захватчики сбрасывают огромное количество управляемых авиационных бомб. К сожалению, Украина не имеет на это ответа. Очень редко уничтожаются Су-34, которые являются носителями КАБов. Обычно это происходит не в воздухе, а на аэродромах с помощью ударных беспилотников. Тогда техника повреждена или уничтожена, а российские пилоты остаются живыми.

Также наблюдается нехватка людей в большинстве воинских частей. Говорится не только о пехотных или механизированных бригадах, а еще об артиллерии и других подразделениях. А еще часто нашим военным не хватало подготовки. Сейчас продлевается срок подготовки бойцов с 32 до 45 дней, поэтому ситуация должна измениться.

Третья проблема, которая есть – это скорость поставки от наших союзников. То есть насколько быстро они поставляют боеприпасы, технику и все остальное, что нужно на фронте. Здесь прежде всего говорится об артиллерийских боеприпасах и САУ, пушки, гаубицы и так далее,

– сказал военный эксперт.

Враг сейчас может продвигаться исключительно с помощью преимущества в артиллерии. Потому что они делают больше выстрелов, имеют больше стволов, из которых могут стрелять. Эта ситуация также меняется. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас сделает 20 САУ "Богдана" в месяц. Никто в мире с такой скоростью не производит артиллерийские установки.