Подумали, что городу угрожает опасность, поэтому его нужно покинуть. Однако глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк сообщил, что акценты были неправильно расставлены.
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Ситуация в Борисполе и Бориспольском районе полностью контролируется и стабильная,
– заявил он.
По словам Павлюка, говорилось исключительно о теоретически возможных в будущем атаках врага.
Так, в настоящее время боевые действия на территории Бориспольского района не проводятся, объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, а вся территория района контролируется украинскими силами.
Кроме того, отметил, что в самом Борисполе и в районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны, укрепляются блокпосты и строятся фортификационные сооружения для обороны.
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