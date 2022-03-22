Подумали, что городу угрожает опасность, поэтому его нужно покинуть. Однако глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк сообщил, что акценты были неправильно расставлены.

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Ситуация в Борисполе и Бориспольском районе полностью контролируется и стабильная,

– заявил он.

По словам Павлюка, говорилось исключительно о теоретически возможных в будущем атаках врага.

Так, в настоящее время боевые действия на территории Бориспольского района не проводятся, объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, а вся территория района контролируется украинскими силами.

Кроме того, отметил, что в самом Борисполе и в районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны, укрепляются блокпосты и строятся фортификационные сооружения для обороны.

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