Об этом в эфире 24 канала говорил политолог Николай Давидюк. По его словам, это очень проигрышная идея, которая в будущем может привести даже к определенным революционным движениям. Ведь, упаривая новости без привязки к реальности, они могут просто перестать контролировать народную массу.

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У Путина нет положительных новостей

Как отметил Давидюк, когда кто-то начинает искусственно создавать положительные новости, то хороших новостей у них действительно нет.

Это будет выглядеть где-то так. Типа вы – солдаты русской армии – сидите без зимних сапог, курточек, без ног. Но зато вам будет петь Газманов, и это должно понравиться. И вы должны забыть, что потеряли ноги,

– отметил Давидюк.

Он подчеркнул, что у Путина проблемы с успехами на фронте. Сейчас положительные новости есть у Украины, ведь ВСУ продолжают освобождать оккупированные территории.

В этом случае важно не слушать разных неоднозначных западных политиков вроде Генри Киссинджера, предлагающих Киеву прислушаться к Путину и его так называемым "мирным предложениям".

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"Из-за того, что у него нет хороших новостей, он запускает их искусственно. Когда уже враг запускает искусственные новости, то вестись на его мирные предложения нельзя. Потемкинская деревня начинает сыпаться", – заметил Давыдюк.

В общем, ситуация в России становится все более напряженной. Можно, к примеру, обратить внимание на участившиеся в последнее время систематические пожары. На этом фоне Путину действительно нужны хоть какие-нибудь положительные новости.

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