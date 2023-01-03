Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его словам, сейчас в России банальная диктатура и любые потери среди оккупантов не влекут за собой общественный резонанс.

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Он напомнил ситуацию с первой войной России в Чечне. Тогда в стране было много независимых СМИ, а к тому времени губернатор Нижегородской области Борис Немцов собрал миллион подписей на прекращение войны. В России были некоторые элементы демократии, которые работали.

Сейчас 100-200 или 400 погибли. Не имеет значения. Это не обсуждается в том контексте, в котором должно быть. Ибо нет ни одного независимого СМИ. Губернаторы, депутаты молчат или говорят то, что позволено. Даже самые страшные потери не могут достаточно изменить ситуацию,

– отметил Гудков.

Военное поражение России запустит все необходимые процессы

По мнению Гудкова, именно после того, как ВСУ освободят все оккупированные территории, может произойти раскол российских элит. Это позволит сделать предпосылки для политических перемен внутри страны.

Пока местные элиты боятся хотя бы что-то противопоставлять Владимиру Путину. Это может обернуться для них лишением свободы или смертью. Однако в случае военного поражения многие россияне поймут, что "царь уже не тот".

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Это отразится на рейтингах Путина. И может стать для него катастрофой.

Как только упадет эта сакральность, рейтинги полетят вниз. Когда будет меньше поддержки снизу, элитам будет легче отстранить Путина от власти. Это не обязательно, что последствия будут именно таковы. Но без военного поражения и раскола элит никаких перемен внутри России не будет.

– отметил Гудков.

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