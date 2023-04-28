Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, к этой информации нужно критически относиться. Ведь уже видно, что в России урезают разную "социалку", а некоторые официальные лица намекают о дальнейших сложных временах.

К теме России хватит денег еще на год войны, несмотря на действующие санкции, – Washington Post

Конечно, в России не произошло резкого обвала экономики. Но продолжается непрерывное падение всего: от доходов – до уровня жизни. Все постепенно падает и ухудшается.

Что самое страшное для российской экономики – вообще непонятно, откуда брать новые источники дохода. Да, они продают Китаю и Индии нефть по низким ценам. Но это не сравнить с тем объемом торговли, который был с Европой. Самая большая проблема российской экономики – непонятно, откуда брать деньги в будущем,

– отметил Наки.

Сможет ли Россия в дальнейшем финансировать войну

Как отметил Наки, у России будут определенные средства, чтобы финансировать боевые действия и в следующем году, и дальше. Однако здесь главный вопрос – на какую войну в России будут деньги. Ведь ситуация очень многоступенчатая.

Запад постепенно увеличивает ограничения, по которым Россия сталкивается с еще большими проблемами по поставке различных запчастей для военной техники. Хотя особенно возмутительно, что оккупанты до сих пор имеют такую возможность.

Следует упомянуть и о том, что Россия начала расконсервировать Т-54 и Т-55. Это не значит, что в оккупантов нет более современных танков. Такие старые версии гораздо легче восстановить, ведь там не требуется огромное количество ресурсов и запчастей для восстановления.

Однако это свидетельствует, что в России все же есть проблемы с доступом к технологиям и разным комплектующим. Хотя они и могут перейти на более простые образцы вооружения.

Здесь разные суждения в финансовом плане типа "сколько денег у них будет на войну" – не совсем корректны. Расходы на войну будут расти, но на все остальное будут сокращаться. Это будет бить по людям. А ключевое – когда на силовиков закончатся деньги. Обычно в такие моменты начинаются проблемы для режимов,

– заметил Наки.

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Не стоит забывать, что никто точно не знает, какие именно возможности есть у России. Они уже даже начали закрывать "нарисованную" статистику. А какие ресурсы есть в том же Фонде национального благосостояния – никто не знает. Возможно, он вообще пустой.

Проблемы комплексные. И предсказать, на сколько времени хватит денег – невозможно. Как эти расчеты вообще производятся. Смотрят сколько Россия потратила за период времени. Берут условное количество денег, которые должны быть в России. И это все делится на годы,

– рассказал Наки.

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