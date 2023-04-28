Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, к этой информации нужно критически относиться. Ведь уже видно, что в России урезают разную "социалку", а некоторые официальные лица намекают о дальнейших сложных временах.
К теме России хватит денег еще на год войны, несмотря на действующие санкции, – Washington Post
Конечно, в России не произошло резкого обвала экономики. Но продолжается непрерывное падение всего: от доходов – до уровня жизни. Все постепенно падает и ухудшается.
Что самое страшное для российской экономики – вообще непонятно, откуда брать новые источники дохода. Да, они продают Китаю и Индии нефть по низким ценам. Но это не сравнить с тем объемом торговли, который был с Европой. Самая большая проблема российской экономики – непонятно, откуда брать деньги в будущем,
– отметил Наки.
Сможет ли Россия в дальнейшем финансировать войну
Как отметил Наки, у России будут определенные средства, чтобы финансировать боевые действия и в следующем году, и дальше. Однако здесь главный вопрос – на какую войну в России будут деньги. Ведь ситуация очень многоступенчатая.
Запад постепенно увеличивает ограничения, по которым Россия сталкивается с еще большими проблемами по поставке различных запчастей для военной техники. Хотя особенно возмутительно, что оккупанты до сих пор имеют такую возможность.
Следует упомянуть и о том, что Россия начала расконсервировать Т-54 и Т-55. Это не значит, что в оккупантов нет более современных танков. Такие старые версии гораздо легче восстановить, ведь там не требуется огромное количество ресурсов и запчастей для восстановления.
Однако это свидетельствует, что в России все же есть проблемы с доступом к технологиям и разным комплектующим. Хотя они и могут перейти на более простые образцы вооружения.
Здесь разные суждения в финансовом плане типа "сколько денег у них будет на войну" – не совсем корректны. Расходы на войну будут расти, но на все остальное будут сокращаться. Это будет бить по людям. А ключевое – когда на силовиков закончатся деньги. Обычно в такие моменты начинаются проблемы для режимов,
– заметил Наки.
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Не стоит забывать, что никто точно не знает, какие именно возможности есть у России. Они уже даже начали закрывать "нарисованную" статистику. А какие ресурсы есть в том же Фонде национального благосостояния – никто не знает. Возможно, он вообще пустой.
Проблемы комплексные. И предсказать, на сколько времени хватит денег – невозможно. Как эти расчеты вообще производятся. Смотрят сколько Россия потратила за период времени. Берут условное количество денег, которые должны быть в России. И это все делится на годы,
– рассказал Наки.
Украина готовится к контрнаступлению: коротко
- Россия навлекла на себя много проблем из-за полномасштабного вторжения в Украину. Хотя она и оккупировала определенные территории, но ВСУ активно готовятся к контрнаступлению.
- Как отметил министр обороны Алексей Резников, подготовка к контрнаступлению находится на финишной прямой. Защитники овладевают западной техникой.
- Дальше все зависит от решения Генерального штаба. Как только будет погода, решение командиров и Божья воля, все начнется.