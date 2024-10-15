Также в КНДР следят, правильно ли люди скорбят, например, на годовщину смерти лидеров Ким Ир Сена или Ким Чен Ира. Об этом 24 Каналу рассказал первый посол Украины в КНДР Игорь Литвин.

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"Когда говорится о годовщине смерти Ким Ир Сена или Ким Чен Ира, то каждый следит за каждым, чтобы они соответствовали нормам. Нормы такие, что если печаль – ты должен грустить. Ты не можешь сделать вид, что ты не грустишь так, как надо", – сказал он.

Обратите внимание! Северная Корея поставляет России своих военных. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что враг сначала может использовать военных из КНДР для отражения наступления ВСУ в Курской области.

В КНДР население делят на категории

Игорь Литвин отметил, что по телевизорам в Пхеньяне показывают три программы, где одна идет вечером, а две другие – через день. С экранов там сожалеют о том, что якобы такие "светлые люди", как Ким Ир Сен, Ким Чен Ир ушли из жизни и так далее.

Также нельзя носить джинсы именно синего цвета, потому что тогда человек считается "подхалимом капитализма". В общем вид улиц в Пхеньяне такой, будто людей очень мало. Широкие проспекты, на которых движется одна, две, три машины, может быть еще несколько мотоциклов. Нет никаких светофоров. На перекрестках стоят регулировщицы движения модельной внешности.

Всем пограничникам дали четкое указание, что если какой-то человек из КНДР захочет убежать в Южную Корею, то его нужно стрелять сразу на месте. Это для того, чтобы все были перепуганы и даже не думали делать этого.

Они делят своих людей на группы. Есть привилегированные люди, которые могут жить в Пхеньяне. Они их называют "помидоры". Остальные делятся на среднюю прослойку – "яблоки". А третья категория – это "враги", люди, которые проявили себя негативно к власти,

– объяснил первый посол Украины в КНДР.

Кроме того, в Северной Корее есть формула наказания трех поколений. То есть если человек сделал что-то "не так", его вместе с семьей сажают в тюрьму. Они там рожают детей. Второе и третье поколение должно жить в этой же тюрьме.