Кроме того, в результате непогоды также возникли аварийные отключения света. Сейчас обесточены сотни населенных пунктов.

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В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергетике

Представители Укрэнерго отметили, что 3 июня в течение суток лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины. После превышения лимитов – облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести массированных ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак,

– говорится в заметке.

В компании отметили, что для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мероприятий не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Импорт в течение суток происходил из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 178 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 616 МВт.

В результате непогоды сотни населенных пунктов остались без света

В Укрэнерго отметили, что гроза и порывистый ветер оставили без света 312 населенных пунктов в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях. Продолжаются ремонтные работы.

Вчера в течение суток из-за непогоды выключались две высоковольтные подстанции Укрэнерго в северном и центральном регионах. Обесточивались бытовые потребители, местная промышленность, были сбои в движении поездов. Менее чем за два часа, энергопитание потребителей было восстановлено в полном объеме,

– отметили в сообщении.

Кроме того, по другим причинам обесточены 404 населенных пункта. Есть также новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

В Сумской области ликвидируют последствия непогоды в энергосистеме

В акционерном обществе "Сумыоблэнерго" рассказали, что вечером 2 и ночью 3 июня на Сумщине бушевала непогода – были сильные порывы ветра, ливень и молния. В результате чего электрооборудование компании получило многочисленные повреждения.

По состоянию на утро 3 июня на территории области более 25 тысяч точек учета потребителей электроэнергии оказались без света. Это 173 населенных пункта, 7 из них – частично. Больше всего от непогоды пострадали энергетические объекты в Шосткинском, Сумском, Роменском, Недригайловском, Конотопском, Путивльском и других районах,

– говорится в сообщении.

Сейчас энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом.

В "Сумыоблэнерго" также напомнили, что если увидели оборванный или провисший провод, поврежденные опоры или опасность их падения, поврежденный кабель, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность.