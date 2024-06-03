Окрім того, внаслідок негоди також виникли аварійні відключення світла. Наразі знеструмлено сотні населених пунктів.

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В Укренерго розповіли про ситуацію в енергетиці

Представники Укренерго зазначили, що 3 червня протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. Після перевищення лімітів – обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести масованих ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак,

– мовиться у дописі.

В компанії наголосили, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Імпорт протягом доби відбувався з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 178 МВт на годину, з максимальною потужністю в окремі години до 1 616 МВт.

Внаслідок негоди сотні населених пунктів лишилися без світла

В Укренерго зазначили, що гроза та рвучкий вітер залишили без світла 312 населених пунктів у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи.

Вчора протягом доби через негоду вимикались дві високовольтні підстанції Укренерго в північному та центральному регіонах. Знеструмлювались побутові споживачі, місцева промисловість, були збої в русі поїздів. Менш ніж за дві години, енергоживлення споживачів було відновлене у повному обсязі,

– зазначили у повідомленні.

Окрім того, з інших причин знеструмлено 404 населені пункти. Є також нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

У Сумській області ліквідовують наслідки негоди в енергосистемі

В акціонерному товаристві "Сумиобленерго" розповіли, що ввечері 2 та вночі 3 червня на Сумщині вирувала негода – були сильні пориви вітру, злива та блискавка. Унаслідок чого електрообладнання компанії зазнало численних пошкоджень.

Станом на ранок 3 червня на території області понад 25 тисяч точок обліку споживачів електроенергії опинилися без світла. Це 173 населені пункти, 7 із них – частково. Найбільше від негоди постраждали енергетичні об’єкти в Шосткинському, Сумському, Роменському, Недригайлівському, Конотопському, Путивльському та інших районах,

– мовиться у дописі.

Наразі енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

В "Сумиобленерго" також нагадали, що якщо побачили обірваний або провислий провід, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкоджений кабель, у жодному разі не намагайтеся самостійно усунути несправність.