Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в то же время оккупанты продолжают обстреливать пограничье области, поэтому нужно быть осторожными.

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В ОВА попросили не реагировать на призывы выехать из городов

Живицкий призвал жителей и гостей Сумщины сохранять спокойствие и не реагировать на "провокативные заявления некоторых должностных лиц, которые не имеют обоснованных причин".

Пограничье Сумщины обстреливается из всех видов артиллерии фашистов. Действительно будьте бдительны и осторожны в 20 километровой зоне от границы. Причин для лишних волнений в эти выходные нет,

– подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что всем обязательно нужно соблюдать меры безопасности и правила при воздушных тревогах.

"Война, к сожалению, в стране продолжается. Угроза ракетных обстрелов с первого дня войны как была, так и есть! Но это не повод паниковать и выезжать из городов. Желаю нам мирной спокойной ночи без тревог и потерь! С нами Бог и наши военные", – подытожил Живицкий.

Коротко о призывах чиновников выехать из городов Сумской области

Жителей Белополья и Сум призвали выехать из городов. Особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети.

В частности, мэр Белополья Юрий Зарко заявил, что город ждут непростые выходные. Он призвал мирных жителей выехать на несколько дней хотя бы в 40 километрах от границы

В свою очередь, мэр Сум Александр Лысенко также посоветовал местным жителям по возможности провести выходные дни за городом. По его словам, высокая угроза жизни людей будет длиться ближайшие 3 дня.

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