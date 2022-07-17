Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зауважив, що водночас окупанти продовжують обстрілювати прикордоння області, тому треба бути обережними.

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В ОВА попросии не реагувати на заклики виїхати з міст

Живицький закликав жителів та гостей Сумщини зберігати спокій та не реагувати на "провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин".

Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20 кілометровій зоні від кордону. Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає,

– наголосив очільник ОВА.

Він додав, що всім обов'язково потрібно дотримуватися заходів безпеки та правил під час повітряних тривог.

"Війна, на жаль, в країні триває. Загроза ракетних обстрілів з першого дня війни як була, так і є! Але це не привід панікувати та виїжджати з міст. Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат! З нами Бог та наші військові", – підсумував Живицький.

Коротко про заклики посадовців виїхати з міст на Сумщині

Жителів Білопілля та Сум закликали виїхати з міст. Особливо це стосується тих, в кого є маленькі діти.

Зокрема, мер Білопілля Юрій Зарко заявив, що на місто чекають непрості вихідні. Він закликав мирних жителів виїхати на кілька днів хоча б за 40 кілометрів від кордону

Своєю чергою, мер Сум Олександр Лисенко також порадив місцевим жителям за можливості провести вихідні дні за містом. За його словами, висока загроза для життя людей триватиме найближчі 3 дні.

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