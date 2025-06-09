Россияне наступают на Сумы с трех сторон. Это 24 Каналу отметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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"Они заходят на Сумщину с трех сторон – центр, север и юг. Эти все направления, которые они пробивают, уничтожая населенные пункты, наши укрепрайоны. Мы отходим с целью сохранения личного состава. Тогда наносим удары на села, территории, где враг заходит", – сказал он.

Далее расположены мощные укрепрайоны, которые будут служить не только мощным заслоном, но и местом размещения ударных зенитно-ракетных и других огневых средств, которые могут поражать захватчиков.

Как ослабить потенциал врага

Николай Маломуж предположил, что сейчас украинские защитники смогут применить эти силы и средства. Тогда враг уже не сможет так легко наступать большими силами в направлении Сум.

На Сумском направлении сложная ситуация. Кроме живой силы, захватчики используют большое количество беспилотников, зенитно-ракетных систем, КАБов и так далее, которые постоянно работают по нашим позициям. Однако ВСУ уже отрабатывают модель, как их нейтрализовать.

Думаю, сегодня сверхважно в этом секторе, кроме обороны, уничтожать резервы, которые подтягиваются, которые усиливают ударные группы россиян. Нам надо обнаруживать их с помощью дронов, агентурной и технической разведки и наносить удары. Это будет ослаблять потенциал врага по наступлению в конкретных секторах на Сумщине,

– подчеркнул генерал армии.

По его словам, нужно бить по всем системам и резервах врага, которые движутся на Сумщину. Тогда у россиян не будет шансов для каких-то системных продвижений.