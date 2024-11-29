Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире 24 Канала рассказал, что 3 недели назад украинским защитникам удалось стабилизировать там ситуацию и приостановить продвижение врага, но впоследствии противник развил свое наступление.

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В городских боях технику врага уничтожить легче

В Торецке развернулись городские бои, враг тянет туда уже и технику. В городе почти не осталось ни одного уцелевшего здания.

Ситуация в Торецке критическая, но надо отметить, что большая часть города все-таки контролируется ВСУ. Техника врага заезжает туда исходя из того, какую часть города захватил противник,

– рассказал Иевлев.

Как пояснил военнослужащий, когда бои идут на окраинах города, не очень уместно использовать технику, потому что в городских боях ее уничтожить проще, чем в поле, ведь по ней можно бить почти из каждого окна.

Поэтому, по словам Иевлева, как только россиянам удается ворваться на определенные улицы города, они сразу туда технику стараются не стягивать, чтобы обезопасить ее.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

Подразделение, в котором несет службу Иевлев, держит оборону на Горловском направлении, чуть ниже Торецка. На этом участке, с его слов, удалось стабилизировать ситуацию ориентировочно 1,5 месяца назад.

Сейчас в нашей полосе враг не продвигается, несмотря на то, что продолжает попытки атаковать наши позиции минометным огнем, артиллерией. Заходят группы по 5 – 7 человек в посадки, чтобы захватить украинские позиции и выбить наших защитников оттуда,

– озвучил Иевлев.

Напомним, издание Reuters сообщило, что за последнюю неделю российские оккупанты захватили ориентировочно 235 квадратных километров украинских территорий, а в течение ноября – 600. Основное направление, где россиянам удается продвигаться – Донецкое. В частности Россия взяла под контроль более 80% Донецкой и Луганской областей.