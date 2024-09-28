Враг имел возможность закрепиться в районе водоканала – это юго-восточная часть города. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Читайте также Россияне имели успех возле 5 населенных пунктов: карта боевых действий на 28 сентября

"Используя возможность через улицу 13 десантников, они пытаются закрепиться в направлении политехнического лицея. А также зайти по переулкам и улицам уже вглубь многоэтажной застройки", – объяснил он.

Однако украинские защитники продолжают держать оборону в Угледаре. Они не выходили из города.

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил, что если россияне смогут захватить Угледар, то впоследствии это может закончиться потерей юга Донецкой области. После Угледара проблемы могут начаться возле Курахово, а дальше – возможны дополнительные трудности возле Покровска.

Враг контролирует перекресток

Александр Коваленко отметил, что параллельно ведутся наступательные действия россиян с южного направления по Угледару. Также россияне пытаются продвигаться с запада с целью перерезания всей логистики с Павловки на Богоявленку. Они вышли на перекресток дороги Павловка – Богоявленка и трассы 0532 и контролируют его.

Но по состоянию на сейчас они не контролируют все выходы из Угледара на трассу Павловка – Богоявленка. Не перерезано ту логистику, которая позволит в случае опасности вывести из Угледара подразделения, гарнизоны. Таким образом окружение Угледара не состоялось. Но россияне продолжают давить. Здесь действительно, вероятнее всего, вопрос Угледара – краткосрочный,

– сказал военный обозреватель.

Что происходит возле Угледара: карта DeepState

Кто наступает на Угледар

Как подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", возле Угледара привлечены вражеские подразделения группы войск "Юг". В их состав входят, в частности, подразделения 68-го армейского корпуса, которые привлечены в штурмовых действиях именно с восточной части. Также это 39-я отдельная мотострелковая бригада и подразделения 430-го мотострелкового полка.

Также подразделения 39-й ОМСБр привлечены и для перерезания той трассы 051134 с Павловки на Богоявленку. Именно они форсировали в юго-западном направлении от Угледара и имели возможность взять под контроль фактически перекресток логистических артерий. Прежде всего действуют именно эти подразделения,

– добавил Коваленко.