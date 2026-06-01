Путин внезапно открыто пригрозил Армении: что задумал диктатор

Владимиру Путину не нравится, что Армения улучшает отношения с Европейским Союзом. Диктатор уже вспоминает о войне в Украине и намекает, что Ереван может ожидать похожее будущее.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что все это происходит на фоне подготовки к парламентским выборам в Армении, которые состоятся уже 7 июня. Очевидно, что Россия будет вмешиваться в голосование. Кремлю важно протянуть своих кандидатов, которые выступают против сближения с ЕС.

Чего ожидать от России?

По мнению Загороднего, Россия может попытаться воплотить в Армении нечто похожее на то, что происходило в Молдове. Тогда они скупали голоса, подвозили людей из Приднестровья и тому подобное. Уже поступала информация, что там планируют в день выборов свезти в страну русских армян.

Не думаю, что Пашинян будет себе смотреть, как вдруг 100 тысяч человек заезжают в страну. Вот эти российские технологии работают, когда идет бездействие органов власти. Когда же власть включает правоохранительный ресурс, то все начинает сыпаться. В Молдове ждали пока россияне выстроят эти сети, а потом спокойно это накрыли,

– отметил Загородний.

Конечно, не стоит отбрасывать вариант, что со временем Россия может вообще пойти на военную операцию против Армении. Но тогда ей придется идти через территорию Грузии. Рискнут ли там на такой шаг – есть вопрос.

Ситуация в Армении: что известно

Добавим, отношения России с Арменией были достаточно прочными до 2020 года. Впоследствии они ухудшились из-за того, что Россия фактически никак не поддержала Ереван в войне за Нагорный Карабах. Азербайджан дважды шел в наступление – в 2020 и 2023 годах – и сейчас контролирует эту территорию.

В конце концов Армения начала улучшать отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, что вызывает у России раздражение. Подконтрольные РФ организации Евразийский экономический союз и Организация Договора о коллективной безопасности требуют определяться, куда дальше хочет двигаться Ереван. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает, что еще не пришло время определяться.

В России уже взялись за экономический шантаж. Там снова напоминают о "дешевых" ценах на российский газ. Также с 30 мая РФ временно ограничила на импорт из Армении овощей и фруктов. Именно Россия является крупнейшим рынком сбыта армянской сельскохозяйственной продукции.