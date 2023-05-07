Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов. Он добавил, что Россия с июня 2022 года заявляет, что почти захватила Бахмут. Однако уже май, а оккупанты до сих пор его захватывают.

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Почему ЧВК "Вагнера" лучше, чем армия России

Россия добилась успехов в продвижении к центру Бахмута, в основном благодаря российской группе наемников "Вагнера". Однако ради этого ЧВК понесла катастрофические потери.

"Это втрое больше, чем количество погибших в боях, с которыми Соединенные Штаты столкнулись во время Гуадалканальской кампании во Второй мировой войне, и это было в течение 5 месяцев", – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби о российских потерях в Бахмуте.

По его словам, почти половина из погибших в боях с декабря были боевиками "Вагнера". Буданов говорит, что наемники на ступень выше всех других русских военных формирований.

В отличие от регулярных российских войск, ЧВК "Вагнера" занимается подготовкой,

– отметил председатель ГУР.

Он добавил, что даже осужденные, которых набирают из российских тюрем, проходят подготовку к службе, и именно поэтому их результаты намного лучше, чем у обычной регулярной армии.

"Они – наш враг, но надо признать, что это враг, за которого не стыдно. Это несравнимо с уровнем регулярных войск. Они гораздо выше", – считает Буданов.

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Пригожин играет в политические игры

Еще одним признаком того, что ситуация в Бахмуте имеет серьезные последствия в России, является то, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно выступил в социальных сетях с осуждением российского министерства обороны, генерального штаба и "толстопузых" бюрократов в Москве за то, что они отказываются поставлять адекватные боеприпасы для наемников, которых он сдает в аренду.

"Мои ребята не пойдут на бессмысленные и неоправданные жертвы в Бахмуте без боеприпасов", – заявил Пригожин на видео в окружении десятков замаскированных наемников "Вагнера".

Он даже пригрозил вывести все свои силы из Бахмута 10 мая. Такое решение фактически будет означать уход россиян из города.

По мнению Буданова, Пригожин играет в политику, несмотря на огромные потери своего ЧВК еще с прошлого года, потому что он вынужден это делать.

Его политическое будущее напрямую связано с его физической выживаемостью, потому что в Российской Федерации слишком много сил, которые хотят его устранить,

– добавил глава ГУР.

По его словам, очевидно, что Пригожин будет пытаться защитить себя, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы – это вопрос жизни и смерти.