На реакцию Путина намекнул его спикер Дмитрий Песков. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.
Актуально "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине
Песков ожидает, что Путин на регулярном совещании с Совбезом в пятницу, 26 мая, может затронуть тему. Говорить об атаке "диверсантов" на Белгородскую область.
Кстати, российское минобороны отреагировало в привычной риторике. Там заверили, что "националистические формирования были заблокированы и разгромлены". Более того, обнародовали так называемую "статистику", согласно которой уничтожили 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов. Очевидно, что это все очередная басня.
Ситуация в Белгородской области
- 22 мая в Белгородской области слышали взрывы. Сообщили, что на территорию России вошли российские добровольцы из легиона "Свобода России".
- Российские партизаны заявили, что хотят создать демилитаризованную зону, чтобы сделать невозможными удары по Украине. В украинской разведке подтвердили, что легион "Свобода России" и РДК вошли в Белгородскую область.
- В Минобороны Украины отметили, что происходящее сейчас в Белгородской области – это внутренний российский кризис. Впоследствии добавил, что обострение в Белгородской области будет не последним случаем восстания в России, поскольку переломный момент наступил.