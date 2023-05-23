На реакцию Путина намекнул его спикер Дмитрий Песков. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

Актуально "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

Песков ожидает, что Путин на регулярном совещании с Совбезом в пятницу, 26 мая, может затронуть тему. Говорить об атаке "диверсантов" на Белгородскую область.

Кстати, российское минобороны отреагировало в привычной риторике. Там заверили, что "националистические формирования были заблокированы и разгромлены". Более того, обнародовали так называемую "статистику", согласно которой уничтожили 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов. Очевидно, что это все очередная басня.

Ситуация в Белгородской области