Россияне произвели ротацию кораблей в Черном море. Известно, что там теперь базируется подлодка вместо одного из фрегатов.

Ночью враг атаковал 35 "Шахедами": сколько уничтожили

Суммарное количество "Калибров" – до 20

Сейчас на чередовании в Черном море находятся 2 надводных и 1 подводные ракетоносители.

Уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким, в частности, во время атаки стратегической авиацией,
– говорится в сообщении.

Воздушную тревогу нельзя игнорировать. Нужно спуститься в ближайшее укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

На Новый год Россия вывела в Черное море носители "Калибров"

  • Об этом поздно вечером предупредили Силы обороны юга Украины. Доподлинно неизвестно, будут ли в этот раз запускать "Калибры", но стоит быть готовыми ко всему. Следовательно, если раздастся воздушная тревога – переходите к укрытию и оставайтесь там до отбоя.
  • Тогда в Черном море находилось 3 надводных ракетоносителя – 2 фрегата и малый ракетный корабль. Их суммарный залп – до 24 "Калибров", которые оккупанты могли запустить в любой момент.
  • Впоследствии глава Одесской ОВ Олег Кипер подтвердил информацию и подчеркнул, что "уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок".