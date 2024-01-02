Россияне произвели ротацию кораблей в Черном море. Известно, что там теперь базируется подлодка вместо одного из фрегатов.
Ночью враг атаковал 35 "Шахедами": сколько уничтожили
Суммарное количество "Калибров" – до 20
Сейчас на чередовании в Черном море находятся 2 надводных и 1 подводные ракетоносители.
Уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким, в частности, во время атаки стратегической авиацией,
– говорится в сообщении.
Воздушную тревогу нельзя игнорировать. Нужно спуститься в ближайшее укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.
На Новый год Россия вывела в Черное море носители "Калибров"
- Об этом поздно вечером предупредили Силы обороны юга Украины. Доподлинно неизвестно, будут ли в этот раз запускать "Калибры", но стоит быть готовыми ко всему. Следовательно, если раздастся воздушная тревога – переходите к укрытию и оставайтесь там до отбоя.
- Тогда в Черном море находилось 3 надводных ракетоносителя – 2 фрегата и малый ракетный корабль. Их суммарный залп – до 24 "Калибров", которые оккупанты могли запустить в любой момент.
- Впоследствии глава Одесской ОВ Олег Кипер подтвердил информацию и подчеркнул, что "уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок".