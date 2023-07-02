Об этом рассказал командующий Военно-морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. По его словам, сейчас у врага есть преимущество в воздухе в этой части Черного моря.

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Оккупанты боятся приближаться к Одессе

Вице-адмирал рассказал, что в начале полномасштабного вторжения потенциал российского флота был гораздо больше, чем у Украины. Однако наше государство не стояло на месте и строило флот.

Ярким примером тому, в частности, является воплощение ракетных программ, утвержденных Верховным Главнокомандующим ВС Украины. Благодаря их реализации был создан украинский ракетный комплекс "Нептун",

– объяснил Неижпапа.

По его словам, среди людей, внедрявших ракетные программы, были его бывшие подчиненные ракетчики, которые еще в Крыму имели опыт использования крылатых ракет.

"И это именно благодаря им, этим людям, сегодня противник не приближается к побережью Одессы на расстояние менее 100 морских миль, и между нами и врагом сейчас существует "серая зона", которая охватывает 25 тысяч квадратных километров", – отметил командующий ВМС.

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Украине нужны F-16

Неижпапа отметил, что российские оккупанты имеют преимущество в воздухе над Черным морем. Поэтому западные истребители F-16 нужны Украине не только для успешного проведения операций на суше, но и на море.

По его словам, с момента начала широкомасштабного вторжения ракетный потенциал Украины также вырос. Это, прежде всего, связано с поступлением новых образцов ракетного вооружения и другой помощи от наших западных партнеров.

"Вы знаете, что сейчас на вооружении ВМС есть противокорабельный комплекс "Гарпун", который уже очень хорошо себя зарекомендовал во время боевых действий по защите нашего государства. Этот комплекс, в частности, потопил российское судно обеспечения, которое имело на борту ЗРК "Тор" и направлялось на остров Змеиный, чтобы обеспечить оружием российский гарнизон и доставить свежую партию оккупантов на усиление", – подытожил командующий ВМС.

Обратите внимание! Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что после освобождения Змеиного корабельная группировка врага передислоцировалась и тяготеет к Новороссийску и юго-восточным берегам Крыма. По ее словам, она там скрывается от украинского дальнобойного оружия.