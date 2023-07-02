Глава государства сегодня приехал в Одессу, сообщает 24 Канал. Прежде всего, он приехал для того, чтобы поздравить воинов Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины с их профессиональным днем.

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Президент поздравил бойцов с праздником

Зеленский поблагодарил воинов Военно-Морских сил ВСУ за смелость, героизм и невероятно крутые результаты для Украины, которые они добыли и добывают.

Достаточно вспомнить, какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря. Я благодарю каждого воина Военно-Морских сил Украины – всех моряков, всех морпехов, всех командиров наших ВМС, артиллеристов, морских авиаторов, операторов беспилотников, благодарю воинов речной флотилии, речных дивизионов… Всех вас благодарю!

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что также имел сегодня честь наградить лучших и поздравить курсантов Института Военно-Морских сил Одесской морской академии.

"Посетил раненых воинов в госпитале. Желаю всем скорейшего выздоровления. И это было особенной честью для меня – оставить пожелания на экземпляре "Кобзаря", который сопровождает наших воинов в боях еще с 14-го года", – отметил президент.

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Оккупанты не будут властвовать в Черном море

Зеленский рассказал, что заслушал сегодня доклады:

командующего Военно-Морскими силами вице-адмирала Алексея Неижпапы,

командующего ОСГВ "Одесса" генерала Эдуарда Москалева.

В частности, они касались ситуации безопасности сейчас и стратегических задач Украины – для нового направления флота (флота морских дронов) и для береговой обороны.

Все реализуем! Уверен! Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью,

– подчеркнул украинский лидер.

Также он поздравил сегодня:

всех гражданских работников и работниц украинского морского и речного флота,

всех, кто обеспечивает безопасность и работу портов, возможность, невзирая на российскую блокаду Черного моря, давать жизнь украинской экономике и соединять Украину с мировыми рынками.

Кроме этого, президент поблагодарил всех моряков, портовиков, судоремонтников, бизнес, служащих и каждого украинского воина, который защищает безопасность украинских портов, городов и берегов.

"Вместе победим! Никогда украинские берега не будут терпеть оккупанта. Слава всем нашим защитникам, слава всем нашим защитницам! Я благодарю тебя, Одесса, за этот день! Слава Украине!" – подытожил глава государства.