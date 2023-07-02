Глава держави сьогодні приїхав до Одеси, повідомляє 24 Канал. Передусім він приїхав для того, щоб привітати воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України з їхнім професійним днем.

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Президент привітав бійців зі святом

Зеленський подякував воїнам Військово-Морських сил ЗСУ за сміливість, героїзм та надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають.

Достатньо лише згадати, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря. Я дякую кожному воїну Військово-Морських сил України – усім морякам, усім морпіхам, усім командирам наших ВМС, артилеристам, морським авіаторам, операторам безпілотників, дякую воїнам річкової флотилії, річкових дивізіонів… Всім вам дякую!

– наголосив український лідер.

Він додав, що також мав сьогодні честь нагородити найкращих та привітати курсантів Інституту Військово-Морських сил Одеської морської академії.

"Відвідав поранених воїнів у шпиталі. Бажаю всім якнайшвидшого одужання. І це було особливою честю для мене – залишити побажання на примірнику "Кобзаря", який супроводжує наших воїнів у боях ще з 14-го року", – зауважив президент.

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Окупанти не пануватимуть у Чорному морі

Зеленський розповів, що заслухав сьогодні доповіді:

командувача Військово-Морських сил віцеадмірала Олексія Неїжпапи,

командувача ОСУВ "Одеса" генерала Едуарда Москальова.

Зокрема, вони стосувалися безпекової ситуації зараз та стратегічних завдань України – для нового напряму флоту (флоту морських дронів) та для берегової оборони.

Все реалізуємо! Впевнений! Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя,

– підкреслив український лідер.

Також він привітав сьогодні:

усіх цивільних працівників і працівниць українського морського та річкового флоту,

усіх, хто забезпечує безпеку та роботу портів, можливість, попри російську блокаду Чорного моря, давати життя українській економіці та з'єднувати Україну зі світовими ринками.

Окрім цього, президент подякував усім морякам, портовикам, судноремонтникам, бізнесу, службовцям і кожному українському воїну, який захищає безпеку українських портів, міст і берегів.

"Разом переможемо! Ніколи українські береги не терпітимуть окупанта. Слава всім нашим захисникам, слава всім нашим захисницям! Я дякую тобі, Одесо, за цей день! Слава Україні!" – підсумував глава держави.