Секретар РНБО Олексій Данілов у своїх соцмережах нагадав, що 1 липня виповнилося 30 років з дня проголошення Уральської республіки. Він опублікував фото старої купюри номіналом у 1000 уральських франків.

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Данілов спрогнозував для країни-агресорки розпад.

Те, що починалось як спроба ремонту так званої Росії, невдовзі закінчиться її демонтажем,

– написав він.

Як зазначив секретар РНБО, народи Уралу, Кавказу, Сибіру, Кубані, українського "Зеленого клину", Якутії, Башкирії, Удмуртії, Татарстану та інші мають повне право на самовизначення, вихід зі складу Росії та утворення незалежних й суверенних держав. Все це їм дозволяє міжнародне право.

Данілов переконаний, що вихід республік зі складу держави-терориста відбудеться демократичним шляхом та без зовнішнього впливу.



Тисяча уральських франків / Фото з соцмереж Олексія Данілова

Нагадаємо, Данілов раніше прокоментував невдалий переворот, який влаштував ватажок найманців Євгеній Пригожин на території країни-агресорки. Секретар РНБО тоді заявляв, що після того, як Україна вийде на свої кордони 1991 року, в Росії почнуться процеси саморуйнації. За його словами, це передбачає українська формула сталого миру.

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