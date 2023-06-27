Путін – найбільший негідник, який може володіти ядерною зброєю. Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк.
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Обплювали обличчя Путіна
"Чому вона має до когось потрапити? Поділіть Росію між Китаєм, Європою й США відповідно до тих балансів впливу, які сьогодні є у світі. І ви (світ – 24 Канал) самі станете гарантами цієї ядерної зброї. Хтось візьме московську країну, сибірську чи тихоокеанську частину", – сказав політолог.
На його думку, міфи минулого – це фантомні болі окремо взятих політиків. Частина це говорить не тому, що вони так думають, а для того, аби відвернути Росію.
"Дивіться, як красиво вийшло. ПВК "Вагнера" обплювали обличчя Путіна й затоптали своїми брудними черевиками", – додав Давидюк.
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Британія розкладе на маленькі кусочки диктатора
Як зазначив політолог, Велика Британія давно готова до розпаду Росії. Наступного дня після повномасштабного вторгнення британці вже готували план розподілу країни-агресорки. Тож, ймовірно, Британія стане найбільшим латифундистом на цій території.
"Британці – розумні люди, які кілька разів "роздягали" найсильніших диктаторів. Вони найбільше доклались до того, щоб знищити Наполеона й Гітлера. Третім, кого Британія розкладе на маленькі кусочки буде Путін", – підсумував Давидюк.
Як у світі відреагували на заколот Пригожина
- Президент Джозеф Байден заявив, що США та їхні західні союзники не мають нічого спільного з повстанням у Росії. Крім того, він доручив команді національної безпеки стежити за розвитком подій в країні-агресорці та підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.
- В Ізраїлі, як зрештою й у світі, не розуміють до кінця, що насправді стояло за метою Пригожина, які були укладені домовленості й чому все так швидко закінчилося.
- Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель реагуючи на заколот у Росії сказав, що монстр, якого створив Путін, діє проти свого творця.