Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан зауважив, що з 1 липня напевно в Україні вже не буде такого підрозділу або ж "охоронної компанії", як ПВК "Вагнера". Про це він розповів 24 Каналу.

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Питання вирішене

Частина вагнерівців має підписати контракт з міністерством оборони Росії й "розчинитися" в російській армії.

Проте вагнерівці вийшли з регулярної армії. ПВК перекупало собі спеціалістів більш менш розумних з армійських структур. А тепер ці люди повернуться назад, можливо й на ті самі посади, з яких уходили у ПВК "Вагнера",

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

А частина найманців з Пригожиним розташується в Білорусі, поки вони не вирішать йти "на Москву" чи, можливо спробують з Білорусі втекти в Африку.

Роман Світан припустив, яка доля чекає Пригожина та вагнерівців: дивіться відео

Там немає такого негатива до Пригожина. А також можливо до Африки не дотягнуться руки знищити його. Хоча, це малоймовірно,

– припустив військовий експерт.

Адже люди, яких підставив Пригожин, знайдуть його будь-де.

"Напевно він не помре своєю смертю. Звичайно це відбудеться не завтра. Але такі речі, які він зробив, не пробачаються. Зараз можливо загладять цю ситуацію. Проте доля Пригожина та верхівки ПВК "Вагнера" вже вирішена. Питання тільки в часі та засобах", – наголосив Роман Світан.

Важливо! Владімір Путін у своєму черговому зверненні до росіян визнав, що під час заколоту Пригожина Росія нібито була на межі громадянської війни. Але військові буцімто зупинили її. Проте добре відомо, що Пригожина ніхто зупиняв. Він сам ухвалив рішення розвернути свої загони від Москви після перемовин з Лукашенко.

Наслідки "перевороту" Пригожина