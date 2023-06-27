Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что с 1 июля наверняка в Украине уже не будет такого подразделения или "охранной компании", как ЧВК "Вагнера". Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Вопрос решен

Часть вагнеровцев должна подписать контракт с министерством обороны России и "раствориться" в российской армии.

Однако вагнеровцы и вышли из регулярной армии. ЧВК перекупал себе специалистов более или менее умных из армейских структур. А теперь эти люди вернутся назад, возможно и на те же должности, с которых уходили в ЧВК "Вагнера",

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

А часть наемников с Пригожиным разместится в Беларуси, пока они не решат идти "на Москву" или, возможно, попытаются из Беларуси бежать в Африку.

Роман Свитан предположил, какая судьба ждет Пригожина и вагнеровцев: смотрите видео

Там нет такого негатива к Пригожину. А также, возможно, до Африки не дотянутся руки уничтожить его. Хотя, это маловероятно,

– предположил военный эксперт.

Ведь люди, которых подставил Пригожин, найдут его где угодно.

"Наверное, он не умрет своей смертью. Конечно это произойдет не завтра. Но такие вещи, которые он сделал, не прощаются. Сейчас возможно загладят эту ситуацию. Однако судьба Пригожина и верхушки ЧВК "Вагнера" уже предрешена. Вопрос только во времени и средствах", – подчеркнул Роман Свитан.

Важно! Владимир Путин в своем очередном обращении к россиянам признал, что во время мятежа Пригожина Россия якобы была на грани гражданской войны. Но военные остановили ее. Однако хорошо известно, что Пригожина никто останавливал. Он сам принял решение развернуть свои отряды от Москвы после переговоров с Лукашенко.

Последствия "переворота" Пригожина