Об этом сообщают белорусские СМИ. Лукашенко также отметил, что уговаривал Путина не убивать Пригожина раньше времени, передает 24 Канал.

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Лукашенко рассказал о деталях "переговоров" с Пригожиным

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что он якобы хочет рассказать о переговорах с Пригожиным "честно, открыто, ничего не скрывая". Он сказал, что якобы не мог об этом разговоре говорить раньше, потому что "был полностью занят событиями в России".

Лукашенко отметил, что якобы не обращал внимание на события в Ростове и других российских населенных пунктах раньше, потому что "идет война и неизвестно, что там происходит". Однако уже 25 июня его генералы приложили, что "события в России стали тревожными", к тому же с ним, вероятно, хотел связаться Путин.

Уже в 10:10 по местному времени два диктатора якобы разговаривали по телефону.

"Задал Путину несколько вопросов, в том числе и о противодействии этому, и понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора", – сказал Лукашенко.

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что именно он якобы уговорил Путина "не спешить с жестким решением" в отношении Пригожина. Несмотря на то, что кремлевский диктатор, вероятно, отговаривал его от этой идеи, Лукашенко героически противодействовал этому и настаивал на своем. Впоследствии он предложил Путину поговорить с Пригожиным.

Далее президент Беларуси подчеркнул, что якобы им удалось найти 3 канала, по которым они связались с Пригожиным в Ростове. По его словам, Пригожин якобы взял трубку достаточно быстро.

У Евгения полная эйфория (была во время разговора – 24 Канал). Разговаривали первый раунд, минут 30, исключительно матами. Ну, конечно, он извинился и начал материными словами рассказывать. А я думаю, как к нему зайти, чтобы эти переговоры начать,

– заметил самопровозглашенный президент Беларуси.

Это единственный момент, о котором Лукашенко рассказал пропагандистам. Само содержание разговора с владельцем ЧВК "Вагнер" он так и не пересказал.

Лукашенко отметил, что дела на фронте были хорошими во время мятежа

Лукашенко также отметил, что Путин ему доложил во время телефонного разговора, что ситуация на фронте якобы "лучше, чем до мятежа". Белорусский диктатор отметил, что это якобы "уже положительный результат".

Однако с этой формулировкой не согласны Z-патриоты, которые говорят, что это "абсолютная ложь". Кроме того, они спросили Лукашенко и Путина, все ли у них "в порядке с головой".

Диктатор Беларуси подтвердил, что Пригожин в его стране