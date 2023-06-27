Про це повідомляють білоруські ЗМІ. Лукашенко також зазначив, що вмовляв Путіна не вбивати Пригожина завчасно, передає 24 Канал.

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Лукашенко розповів про деталі "перемовин" з Пригожиним

Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що він буцімто хоче розповісти про перемовини з Пригожиним "чесно, відкрито, нічого не приховуючи". Він сказав, що нібито не міг про цю розмову говорити раніше, бо "був повністю зайнятий подіями у Росії".

Лукашенко зауважив, що буцімто не звертав увагу на події у Ростові й інших російських населених пунктах раніше, бо "йде війна і хтозна, що там відбувається". Однак уже 25 червня його генерали доклали, що "події у Росії стали тривожними", до того ж з ним, імовірно, хотів зв’язатися Путін.

Вже о 10:10 за місцевим часом два диктатори буцімто розмовляли телефоном.

"Поставив Путіну кілька питань, у тому числі й про протидію цьому, і зрозумів, що ситуація складна. Не конкретизуватиму цю частину розмови", – сказав Лукашенко.

Згодом самопроголошений президент Білорусі розповів, що саме він начебто вмовив Путіна "не поспішати з жорстким рішенням" щодо Пригожина. Попри те, що кремлівський диктатор, імовірно, відмовляв його від цієї ідеї, Лукашенко героїчно протидіяв цьому і буцімто наполягав на своєму. Згодом він сам запропонував Путіну поговорити з Пригожиним.

Далі президент Білорусі наголосив, що нібито їм вдалося знайти 3 канали, по яких вони зв’язалися з Пригожиним у Ростові. За його словами, Пригожин буцімто взяв слухавку доволі швидко.

У Євгєнія повна ейфорія (була під час розмови – 24 Канал). Розмовляли перший раунд, хвилин 30, виключно матами. Ну, звісно, він перепросив і почав материними словами розповідати. А я думаю, як до нього зайти, щоб ці перемовини почати,

– зауважив самопроголошений президент Білорусі.

Це єдиний момент, про який Лукашенко розповів пропагандистам. Сам зміст розмови з власником ПВК "Вагнер" він так і не переказав.

Лукашенко зазначив, що справи на фронті були гарними під час заколоту

Лукашенко також зазначив, що Путін йому доповів під час телефонної розмови, що ситуація на фронті нібито "краща, ніж до заколоту". Білоруський диктатор зазначив, що це буцімто "вже позитивний результат".

Однак з цим формулюванням не погоджуються Z-патріоти, які кажуть, що це "абсолютна брехня". Крім того, вони спитали Лукашенка і Путіна, чи все у них "гаразд з головою".

Диктатор Білорусі підтвердив, що Пригожин у його країні