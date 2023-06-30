Наше государство пока не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за захватчиков. Об этом во время пресс-конференции заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает 24 Канал.
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Котин отметил, что прямой радиационный контроль находится в руках россиян.
На сегодняшний день у нас есть датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, у нас будет информация через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация,
– объяснил президент "Энергоатома".
В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко надеется, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае аварии как можно скорее передадут информацию об этом штаб-квартире агентства и Украины.
"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени, и это влияет на весь процесс", – заявил Галущенко.
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Кратко о ситуации на ЗАЭС
- Глава ГУР Кирилл Буданов 20 июня заявил, что оккупанты заминировали ЗАЭС. Они разместили взрывчатку возле охладителя атомной станции. Если его взорвут, могут возникнуть значительные проблемы.
- После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что Кремль действительно рассматривает возможность террористического акта с выбросом радиации.
- Утром 30 июня в разведке сообщили, что оккупанты начали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Они дали рекомендации "лояльным" сотрудникам эвакуироваться до 5 июля. Желательно – на территорию временно оккупированного Крыма.
- В свою очередь, персоналу, остающемуся на ЗАЭС, приказали "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".