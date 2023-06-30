Наше государство пока не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за захватчиков. Об этом во время пресс-конференции заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает 24 Канал.

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Котин отметил, что прямой радиационный контроль находится в руках россиян.

На сегодняшний день у нас есть датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, у нас будет информация через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация,

– объяснил президент "Энергоатома".

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко надеется, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае аварии как можно скорее передадут информацию об этом штаб-квартире агентства и Украины.

"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени, и это влияет на весь процесс", – заявил Галущенко.

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Кратко о ситуации на ЗАЭС

Глава ГУР Кирилл Буданов 20 июня заявил, что оккупанты заминировали ЗАЭС. Они разместили взрывчатку возле охладителя атомной станции. Если его взорвут, могут возникнуть значительные проблемы.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что Кремль действительно рассматривает возможность террористического акта с выбросом радиации.

Утром 30 июня в разведке сообщили, что оккупанты начали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Они дали рекомендации "лояльным" сотрудникам эвакуироваться до 5 июля. Желательно – на территорию временно оккупированного Крыма.

В свою очередь, персоналу, остающемуся на ЗАЭС, приказали "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

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