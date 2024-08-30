Вражеское судно зафиксировали в акватории утром 30 августа. Этот корабль может нанести ракетные удары общим залпом до четырех "Калибров".

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В Средиземном море тоже есть вражеский носитель "Калибров"

В ВМС сообщили, что в Средиземном море также заметили носитель "Калибров" общим залпом до 8 крылатых ракет. Всего там зафиксировано 3 вражеских корабля.

Между тем относительно Азовского моря, то по состоянию на 06:00 море корабельная группировка врага там не наблюдалась.

Также в ВМС ВСУ рассказали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 11 судов, из которых ни одно не двигалось из пролива Босфор.



Информация от ВМС по состоянию на 30 августа / Инфографика ВМС

Военные отметили, что Россия традиционно нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), и продолжает выключать системы автоматической идентификации (AIS).