Вороже судно зафіксували в акваторії зранку 30 серпня. Цей корабель може завдати ракетних ударів загальним залпом до чотирьох "Калібрів".

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У Середземному морі теж є ворожий носій "Калібрів"

У ВМС повідомили, що в Середземному морі також помітили носій "Калібрів" загальним залпом до 8 крилатих ракет. Загалом там зафіксовано 3 ворожі кораблі.

Тим часом щодо Азовського моря, то станом на 06:00 морі корабельне угруповання ворога там не спостерігалася.

Також у ВМС ЗСУ розповіли, що за добу в інтересах країни-агресорки прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з яких жодне не рухалось з протоки Босфор.



Інформація від ВМС станом на 30 серпня / Інфографіка ВМС

Військові зауважили, що Росія традиційно порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), та продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS).