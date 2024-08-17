Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону, що неможливо заборонити туристам відвідувати Одесу. Оскільки наразі це єдиний морський курорт, який лишається доступним в Україні. Водночас там все одно небезпечно. Про це пише 24 Канал.

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Кожен турист повинен бути відповідальним на пляжах Одеси

Він зазначив, що правоохоронці роблять все для них можливе, аби зробити відпочинок для українців якомога безпечнішим.

Також на одеських пляжах можна побачити рятувальників – є представники служб, які відповідають за безпеку на воді.

В адміністрації особливого вибору немає – ви не можете п'ятий рік поспіль не пускати людей на пляж... Тому що це фактично неможливо принаймні у наших українських реаліях. Тому, відповідно, ці процеси за можливості супроводжуються, регулюються. На пляжах є відповідні буйки. Пляжі так само перевіряються,

– сказав Плетенчук.

При цьому він зазначив, що у випадку ракетної небезпеки люди мають реагувати.

Питання у тому, що ворог періодично намагається бити по портовій інфраструктурі, застосовуючи, у тому числі балістику. Це теж не дуже далеко від тих самих пляжів. Буквально кілька днів тому знову була чергова спроба, і з пляжів було видно результати, грубо кажучи, цієї спроби... Проте, бачите, ніщо не зупинить туриста, час якого настав. І відповідно – цей процес триває,

– додав Плетенчук.

Речник наголосив, що необхідно прислухатися до повітряних тривог, які вмикаються часто. Адже якщо лестить балістична ракета, то є небагато час для того, щоби відреагувати.