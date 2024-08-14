Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону наголосив, що наразі росіяни не здатні на це. І наразі для цього є принаймні дві причини — відсутність сухопутного компонента та змоги підійти до узбережжя.

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Коли російський диктатор каже "давайте домовлятися", виходячи з реалій на суші, він чомусь не хоче виходити з реалій на воді. Реалії на воді трошки інші. Тобто, плани – це одне, реалії – інше,

– зазначив Плетенчук.

Три причини, чому росіяни не зможуть десантуватися

По-перше – такі операції не є самостійною складовою.

"Лише, здебільше, за підтримкою сухопутної компоненти. А сухопутна компонента на нашому напрямку захлинулася на початку повномасштабного вторгнення", – додав речник.

По-друге, російські війська не можуть підійти до узбережжя Чорного моря, через ризик потрапити під вогонь берегових ракетних артилерійських військ ВМС.

Зараз у Чорному морі перебуває підводний човен з чотирма "Калібрами" на борту. Та Плетенчук вважає, що він займається патрулюванням.