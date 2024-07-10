Уранці 10 липня у Повітряних силах констатували, що загарбники вночі запускали ракети по портовій інфраструктурі. Йдеться про Одеський район.

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Удар по портовій інфраструктурі Одещини

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на жаль, є двоє загиблих людей. Один з них охоронець, інший – водій вантажівки.

Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.