Повітряна тривога на Одещині триває. Міська влада закликає перебувати в укриттях до відбою.

Водночас із цим Росіяни знову запустили "Шахеди": у низці областей – повітряна тривога

Обстріл Одеської області 10 липня: що відомо

Повітряна тривога в Одеській області тривала з 1 години ночі 10 липня. На Півдні оголосили загрозу застосування "Шахедів", та вони рухали здебільшого на Захід країни.

Приблизно о 03:30 Повітряні сили повідомили, що біля Одеської області працюють сили Протиповітряної оборони по ворожих дронах. Монітори при цьому зазначали, що мовиться про розвідувальні.

І от за кілька хвилин до 4 ранку моніторингові спільноти в один голос почали застерігати, що ворог запустив авіаційні ракети на Одеську область. Суспільне написало про серію вибухів, яку чули в Одесі.

Також це підтвердила міська влада та ОВА: "Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Ракетна небезпека".

О 04:05 монітори написали, що дронів та ракет більше в небі не фіксують. Офіційні повідомлення щодо можливих наслідків атаки очікуємо пізніше.