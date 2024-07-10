Сирени почали спочатку лунати на Сході України, а згодом поширилися на центр. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:48, 10 липня Повітряні сили пишуть, що: група "Шахедів" на південному сході Житомирщини. Курс – північний.

"Шахеди" на Миколаївщині. Курс – північно-західний.

БпЛА на Дніпропетровщині, прямують на північний захід.

нова група "Шахедів" на Херсонщині. Рухається на захід.

00:27, 10 липня Повітряна тривога у Житомирській області.

00:04, 10 липня Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Київська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим.

Повітряна тривога 10 липня / Скриншот 24 Каналу

00:01, 10 липня У Київській області оголошено повітряну тривогу.

23:58, 9 липня Повітряні сили зазначили, що: "Шахеди" на Кіровоградщині, рухаються у напрямку Вінниччини.

група "Шахедів" на Черкащині, курсом на північ.

група "Шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ.

кілька нових груп "шахедів" на Херсонщині, рухаються на захід.

23:37, 9 липня Повітряні сили пишуть, що: кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини. Курс – на Кіровоградщину.

кілька груп "Шахедів" на Кіровоградщині, курсом на Черкащину.

нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, прямують на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу.

22:46, 9 липня Військові писали про: кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний захід;

нову групу "Шахедів" на Херсонщині, тим же курсом.