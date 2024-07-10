Сирени почали спочатку лунати на Сході України, а згодом поширилися на центр. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Повітряні сили пишуть, що:
- група "Шахедів" на південному сході Житомирщини. Курс – північний.
- "Шахеди" на Миколаївщині. Курс – північно-західний.
- БпЛА на Дніпропетровщині, прямують на північний захід.
- нова група "Шахедів" на Херсонщині. Рухається на захід.
Повітряна тривога у Житомирській області.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Київська;
- Вінницька;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 10 липня / Скриншот 24 Каналу
У Київській області оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили зазначили, що:
- "Шахеди" на Кіровоградщині, рухаються у напрямку Вінниччини.
- група "Шахедів" на Черкащині, курсом на північ.
- група "Шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ.
- кілька нових груп "шахедів" на Херсонщині, рухаються на захід.
Повітряні сили пишуть, що:
- кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини. Курс – на Кіровоградщину.
- кілька груп "Шахедів" на Кіровоградщині, курсом на Черкащину.
- нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, прямують на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу.
Військові писали про:
- кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний захід;
- нову групу "Шахедів" на Херсонщині, тим же курсом.
Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини. Напрямок руху – Кривий Ріг.