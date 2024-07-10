Сирены начали сначала звучать на Востоке Украины, а затем распространились на центр. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Воздушные силы пишут, что:
- группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирской области. Курс – северный.
- "Шахеды" в Николаевской области. Курс – северо-западный.
- БПЛА в Днепропетровской области, направляются на северо-запад.
- новая группа "Шахедов" в Херсонской области. Движется на запад.
Воздушная тревога в Житомирской области.
Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
- Киевская;
- Винницкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 10 июля / Скриншот 24 Канала
В Киевской области объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы отметили, что:
- "Шахеды" в Кировоградской области, движутся в направлении Винницкой области.
- группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом на север.
- группа "Шахедов" в Днепропетровской области, направляются на север.
- несколько новых групп "Шахедов" в Херсонской области, движутся на запад.
Воздушные силы пишут, что:
- несколько групп "Шахедов" на севере Николаевской области. Курс – на Кировоградскую.
- несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области, курсом на Черкасскую.
- новая группа "Шахедов" на севере Херсонской области, направляются в Днепропетровскую, в направлении Кривого Рога.
Военные писали о:
- несколько групп "Шахедов" на севере Николаевской области, движутся на северо-запад;
- новой группе "Шахедов" в Херсонской области, тем же курсом.
Воздушные силы предупреждали о вражеских БПЛА на севере Херсонской области и на юге Днепропетровской. Направление движения – Кривой Рог.