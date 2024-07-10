Сирены начали сначала звучать на Востоке Украины, а затем распространились на центр. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Россия ударила баллистикой по зоне отдыха в Одесской области

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

00:48, 10 июля Воздушные силы пишут, что: группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирской области. Курс – северный.

"Шахеды" в Николаевской области. Курс – северо-западный.

БПЛА в Днепропетровской области, направляются на северо-запад.

новая группа "Шахедов" в Херсонской области. Движется на запад.

00:27, 10 июля Воздушная тревога в Житомирской области.

00:04, 10 июля Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях: Киевская;

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым.

Воздушная тревога 10 июля / Скриншот 24 Канала

00:01, 10 июля В Киевской области объявлена воздушная тревога.

23:58, 9 июля Воздушные силы отметили, что: "Шахеды" в Кировоградской области, движутся в направлении Винницкой области.

группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом на север.

группа "Шахедов" в Днепропетровской области, направляются на север.

несколько новых групп "Шахедов" в Херсонской области, движутся на запад.

23:37, 9 июля Воздушные силы пишут, что: несколько групп "Шахедов" на севере Николаевской области. Курс – на Кировоградскую.

несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области, курсом на Черкасскую.

новая группа "Шахедов" на севере Херсонской области, направляются в Днепропетровскую, в направлении Кривого Рога.

22:46, 9 июля Военные писали о: несколько групп "Шахедов" на севере Николаевской области, движутся на северо-запад;

новой группе "Шахедов" в Херсонской области, тем же курсом.