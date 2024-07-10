Воздушная тревога в Одесской области продолжается. Городские власти призывают находиться в укрытиях до отбоя.

В то же время Россияне снова запустили "Шахеды": в ряде областей – воздушная тревога

Обстрел Одесской области 10 июля: что известно

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 1 часа ночи 10 июля. На Юге объявили угрозу применения "Шахедов", и они двигались в основном на Запад страны.

Примерно в 03:30 Воздушные силы сообщили, что возле Одесской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским дронам. Мониторы при этом отмечали, что говорится о разведывательных.

И вот за несколько минут до 4 утра мониторинговые сообщества в один голос начали предостерегать, что враг запустил авиационные ракеты на Одесскую область. Суспільне написало о серии взрывов, которую слышали в Одессе.

Также это подтвердила городская власть и ОВА: "Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Ракетная опасность".

В 04:05 мониторы написали, что дронов и ракет больше в небе не фиксируют. Официальные сообщения о возможных последствиях атаки ожидаем позже.