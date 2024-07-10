Зокрема, Росія атакувала 5 ракетами і 20 безпілотниками. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки ворожих ракет та "Шахедів" вдалося знешкодити

У ніч проти 10 липня Росія атакувала однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму. Крім цього, ворог також запустив у сторону України 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області, що в Росії.

В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях,

– ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Там додали, що ракети атаковали портову інфраструктуру Одещини. Так, внаслідок активної протидії 3 ворожі ракети Х-59/Х-69 та 3 ударних БпЛА не досягли своїх цілей.



Внаслідок нічної атаки ворога збили 14 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил